Bombeiros combatem incêndio em vegetação no Cacau Pirêra, em Iranduba

Manaus - Pelo 2º dia consecutivo, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combatem incêndio em área de vegetação no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus), nesta quinta-feira (11).

Ontem, o Em Tempo esteve na região, por trás da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, na rua Beira Rio, onde registrou vários focos de incêndio. Equipes do CBMAM também atuavam na região.

Hoje, por volta das 18h, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que equipes atuam desde as 14h30. Segundo a corporação, o local tem muito capim de várzea e é do tamanho de 10 campos de futebol.

Além disso, o terreno é acidentado, o que impede o acesso de viaturas e dificulta a atuação da equipe no combate às chamas.

Segundo a assessoria, a vegetação é muito seca, e isso facilita a propagação das chamas. Outro fator, conforme destacou a equipe, é o vento, que contribui para que o sinistro continue na região.

