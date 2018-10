Vídeo: fogo em ônibus assusta a população no terminal da Matriz

Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Divulgação

Manaus - Ônibus da linha 301, da empresa Açaí, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (11), no centro de Manaus. O fato ocorreu na rua 15 de novembro, em frente do terminal da Matriz, no Centro, zona Sul de Manaus.

Populares tentaram fazer a contenção das chamas com baldes de água, que só foi controlado pelos homens do posto central do Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam). De acordo com a assessoria dos bombeiros, o fogo teria iniciado após uma pane mecânica.

As chamas foram contidas e ninguém ficou ferido.

*Com informações da assessoria

