Parque Cidade da Criança oferece magia e diversão para toda a família

Manaus - Uma cidade inteira só para elas. Assim é o Parque Cidade da Criança, localizado na zona Centro-Sul da capital. O espaço conta com estrutura planejada, segurança, profissionais capacitados e, claro, muitas opções de lazer para toda a família.

“Gosto de brincar na Vila Feliz, no balanço. Gosto de todos os lugares, dos personagens e o meu preferido é a Moana”, conta Nicolle Nascimento, de 7 anos e que, desde 2012, frequenta o parque quase que diariamente.

Segundo sua mãe, a auditora Nathália Torres, 25, o parque é lugar favorito de Nicolle. “Comecei levando a Nicolle para a Cidade da Criança quando ela tinha apenas um ano de idade e, atualmente, é ela quem pede para eu levá-la para encontrar seus personagens infantis favoritos”, conta.

O Parque Cidade da Criança foi criado em 2011 para proporcionar lazer com qualidade e gratuito à população, principalmente para as crianças. Há seis anos, o espaço vem recebendo atenção especial e, hoje, possui uma equipe com cinco recreadores que buscam resgatar brincadeiras populares, desenvolvendo atividades que estimulam a criatividade infantil, tornando o ambiente mágico e encantador.

Como toda cidade, é o prefeito quem administra e planeja o bom funcionamento dos serviços públicos, nomeando pessoas que irão trabalhar com ele, sendo assim a autoridade mais importante em um município. Função perfeita para Luís Gabriel Oliveira, 11, que desde seus quatro anos é o “prefeitinho” na Cidade da Criança e ajuda os recreadores na organização do ambiente.

“Certa vez, algumas crianças estavam brincando de manja em uma das casinhas e elas estavam forçando a porta, aí eu disse para não fazer aquilo, se não poderiam quebrar a porta. Assim não é divertido brincar”, contou Luís Gabriel. Ele lembra como se tornou o prefeitinho do parque. “Teve uma votação no Carnaval e fui escolhido. A coordenadora do Parque começou a me chamar assim e aí ficou”, conta aos risos.

Permissionária no Parque da Criança, Gardênia Oliveira, 36, mãe de Gabriel, vende pipocas no local enquanto o filho se diverte. Ela conta sobre o esforço e dedicação por parte do filho em preservar o espaço público. “Desde sua primeira ida ao parque ele se mostrava muito prestativo, ajudando a todos e eu só ficava olhando. Se ele via um lixo no chão, pegava e jogava na lixeira”, relembra.

Estrutura

Em média, o Parque da Criança recebe 400 crianças por dia, em agendamento e visitação de escolas públicas e privadas, ficando aberto ao público de terça a sexta-feira, nos horários das 8h às 18h, e no final de semana, sábados e domingos, das 10h às 21h. Entre as opções de lazer, o espaço possui hall de entrada, teatrinho, praça de alimentação, vila feliz, banheiros, biblioteca, brinquedoteca, anfiteatro, tirolesa, casa do Tarzan, forte apache, museu, parede de escalada, quadra de futebol, camarim/acervo, fraldário e labirinto do minotauro.

“A gente contribui para a formação do caráter das crianças, com atividades voltadas especialmente para elas. É desenvolvido um trabalho com muita responsabilidade, pois esse é um momento que a criança precisa vivenciar. E, aqui, as crianças esquecem o mundo digital lá fora, elas são crianças e chegam para conjugar o verbo brincar”, diz a coordenadora do Parque, Socorro Andrade.

Para se manter em bom estado e atrativo para o público, o espaço gerenciado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), conta também com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Fundo Manaus Solidária, Casa Militar, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp) e de outros órgãos.

Semana da Criança

Nesta sexta-feira, 12/10, Dia das Crianças, o funcionamento do parque será das 10h às 20h e contará com uma programação especial. Entre as atrações estarão para visitação a casa do Tarzan, Lady Bug e Rapunzel, além de contar com brincadeiras lúdicas, pintura facial, campeonato de futsal e aula de judô. Os pequenos poderão se divertir, ainda, com a tirolesa, escalada, ritmos kids, acompanhar a coreografia com personagens e o espetáculo principal com ‘Masha e o Urso’. O show musical ficará por conta de Isaac Amorim.

