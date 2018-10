Homem sai para deixar dinheiro para o filho e desaparece em Manaus

Manaus - Após sair de casa para ir deixar dinheiro para o filho na residência da ex-companheira, situada no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus, o ajudante de caminhoneiro Thiago Botelho da Silva, de 19 anos, desapareceu na noite de 28 de setembro deste ano.

De acordo coma mãe dele, Mariza Botelho, no dia em que desapareceu Thiago teria informado, por volta das 23h, que iria na casa da ex-companheira deixar o dinheiro para o filho, mas desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.



A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos para encontrar o ajudante de caminhoneiro.

Thiago é morador da avenida Saíra Amarela, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do jovem, ligar para os números (92) 99442-0290 ou (92) 99286-0672.

*Com informações da assessoria

