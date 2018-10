Moradora do Vila da Prata distribui lanche e brinquedos para crianças

Manaus - Aproximadamente 200 crianças tiveram uma tarde diferente na Rua Paraguaçu do bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, nesta sexta-feira (12), feriado do Dia das Crianças. Bolos, kikão, mingau, brinquedos, entre outras guloseimas foram oferecidos a crianças da comunidade pela chef confeiteira Nathaly Rodrigues, de 26 anos.



Ela conta que iniciou a ação em 2012 servindo apenas um simples lanche para algumas crianças, porém a atividade cresceu e hoje contempla dezenas de pequenos.

“Quando eu comecei, era apenas eu. Fazia um simples lanche e distribuía para alguns vizinhos, porque nem todos os dias a criança tem a oportunidade de comer aquilo que gosta [doce]. Depois, com o passar dos anos, alguns amigos começaram a ajudar também no lanche e a ação foi contemplando mais crianças. Hoje, empresários da comunidade também fazem parte e doam alguns brinquedos”, destaca Rodrigues.

O intuito da atividade, segundo a chef confeiteira, é fazer crianças felizes, nem que seja apenas por um dia. “É cansativo, mas o sorriso no rosto de cada um é gratificante. É o que eu posso fazer pelo meu próximo, e faço com muito carinho. Espero continuar com isso por muitos anos, e também gostaria que mais pessoas pudessem contribuir, para que no próximo ano mais crianças participem. É preciso fazer o bem”, pontua.

Amigos organizam festa

Também no bairro Vila da Prata, amigos do Bar do Beiço, na Rua Brasil, realizaram uma ação beneficente em prol das crianças. Por volta das 10h da manhã, dezenas de pequenos, acompanhados dos pais, participaram de atividades lúdicas do bar, que por um dia de transformou em um animado espaço infantil com pinturas em rostos, além de distribuição de lanches e brinquedos.