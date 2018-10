Caçamba atinge pick-up e deixa vítimas presas às ferragens na AM-010

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo uma caçamba e um veículo modelo pick-up deixou duas pessoas feridas e presas às ferragens neste sábado (13), na rodovia estadual AM-10, que liga Manaus ao município Rio Preto da Eva (distante 80 km da capital)

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o motorista da caçamba teria invadido a pista contrária e colidido com uma Hilux.

Acidente foi neste sábado | Foto: Divulgação/Bombeiros

Ainda segundo os bombeiros, o motorista da caçamba tem apenas 18 anos e o veículo é registrado no nome do padrasto dele.

As duas vítimas foram retiradas das ferragens por equipes do CBMAM e entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Idosa é resgatada por bombeiros após acidente na Torquato Tapajós

Vídeo: ônibus colide com drogaria na Colônia Terra Nova