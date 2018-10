Dois homens ficam grudados em fio de alta tensão em ramal de Iranduba

Vítimas foram resgatadas por bombeiros | Foto: Reprodução

Iranduba - Bombeiros resgataram, neste sábado (13), dois homens que ficaram grudados em fios de alta tensão após serem eletrocutados no ramal do Areal, em Iranduba (distante 27 km de Manaus). Uma das vítimas foi levada para o hospital do município e a outra seguiu para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, as duas vítimas não foram identificadas pois no momento do resgate estavam inconscientes. Porém, ambas apresentavam os sinais básicos de vida, como pulsação, respiração, pressão arterial e atividade cerebral.

Ainda segundo a equipe de resgate, as vítimas estavam presas por um cinto no poste de energia elétrica.

