Grave acidente deixa duas pessoas feridas na ponte Rio Negro

Manaus - Um grave acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas, entre elas uma em estado grave, na ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro) em Iranduba. O acidente ocorreu por volta das 15h30 deste domingo (14), causando lentidão no trânsito do sentido Iranduba/Manaus.

Veículo Corsa foi atingido na lateral em e parou a poucos metros do local da batida | Foto: Joandres Xavier

O acidente envolveu um veículo Corsa, de cor branca e placas JWS-69**, e um Etios Sedan, de cor cinza e placas PHK-49**. O autônomo Matheus Rossanti, de 21 anos, que seguia atrás dos veículos presenciou tudo. "O Corsa estava no acostamento e quis fazer o retorno proibido no local, e acho que não deve ter visto o Etios vindo, por isso houve a colisão em cheio na lateral", narrou.

Veículo Etios ficou coma frente toda destruída | Foto: Joandres Xavier

De acordo com informações do sargento Jorge, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o Corsa estava sendo conduzido por um homem de 35 anos, identificado como A. B. A., que bateu a cabeça e ficou gravemente ferido. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Uma outra vítima, que também estava no Corsa, um homem de 50 anos, identificado como J. A., teve apenas escoriações.

O trânsito ficou lento mas continuou fluindo no sentido Iranduba-Manaus | Foto: Joandres Xavier

"Acionamos a perícia a pedido das partes para apurar e documentar as causas do acidente, já que houve vítima lesionada", detalhou o sargento. O trânsito no sentido Iranduba/Manaus ficou lento, mas continuava fluindo sem restrições. Não houve necessidade da via ser interditada.

O veículo Etios quase capotou | Foto: Joandres Xavier

O condutor do veículo Etios, que não quis se identificar, saiu ileso do acidente e continuava no local. Para a reportagem, ele informou que estava com a namorada dentro do carro. "Vinha saindo da ponte já, quando ele saiu do acostamento tentando fazer o retorno, não deu tempo de desviar, e saímos derrapando por alguns metros e quase o carro capota", detalhou.

