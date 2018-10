Jovem de 14 anos morre afogado na Cachoeira do Castanho, em Iranduba

Iranduba - Um adolescente de 14 anos morreu afogado, neste domingo (14), na Cachoeira do Castanho, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o desparecimento da vítima nas águas foi registrado por volta das 11h50.

Uma equipe do Posto de Iranduba se deslocou até o local, e foi necessária a atuação de uma equipe de mergulho que resgatou o corpo por volta das 15h e o entregou a uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A causa do acidente não foi divulgada.

