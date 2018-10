Você viu este jovem? Ele tem 14 anos e fugiu de casa há 8 dias

Fabrício Duarte de 14 anos despareceu do conjunto Parque Solimões no último dia 6 | Foto: Arquivo pessoal

Manaus - O adolescente Fabrício Duarte, de 14 anos, está desaparecido deste a manhã do dia 6 de outubro (sábado), quando saiu da casa onde mora, localizada no conjunto Parque Rio Solimões, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A família busca informações que levem ao paradeiro dele. Os números para contato são: (92) 99135-2177 ou (92) 99373-9263.

Os familiares, que têm um restaurante, informaram que Fabrício vinha tendo atitudes de rebeldia e desrespeito com os pais e já havia ameaçado sair de casa. No dia do desaparecimento, no sábado, por volta das 10h da manhã, em um momento de distração, Fabrício saiu do restaurante da família e foi até à residência, que fica localizada próxima ao estabelecimento, onde pegou uma bolsa com roupas e fugiu.

Após fazer uma postagem com a foto do garoto nas redes sociais, vizinhos informaram terem visto Fabrício na área do bairro Campos Sales, por volta das 23h da última segunda-feira (8), também na Zona Oeste de Manaus, trajando boné azul, camiseta verde clara e calção branco.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). A família disse ter entrado em contato com uma jovem, que sabe do paradeiro de Fabrício, mas a mesma bloqueou o contato. O pai do desaparecido, Francisco Duarte, de 46 anos, falou ao Em Tempo que o único medo que tem é de que o filho esteja se envolvendo com pessoas erradas.

“Ele era bastante dedicado à igreja e obediente, mas conforme foi conhecendo amizades estranhas nas redes sociais foi mudando. Pegamos mensagens dele com esse pessoal que posta foto com armas na internet. Meu maior medo é que ele esteja fazendo coisa errada por aí, se envolvendo com droga”, detalhou Francisco.

