Manaus está entre as cidades com maiores índices de violência a LGBTs

Manaus - Manaus está entre as dez capitais brasileiras com mais alto índice de denúncias de violência contra a comunidade LGBT . No Amazonas foram registradas 20 mortes de homossexuais na capital em 2017.

De janeiro a agosto deste ano foram mortos no Brasil 294 pessoas entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais por crimes motivados pelo preconceito.

O levantamento foi desenvolvido pela comunidade gay da Bahia. Violência física, psicológica e discriminação são os crimes mais comuns.

