Lar das Marias inaugura stand para venda e orientações sobre câncer

Manaus - Como parte da campanha “Outubro Rosa”, o Lar das Marias, entidade que oferece apoio a mulheres com câncer, inaugurou no Amazonas Shopping um espaço para a venda de artesanato, cuja renda é revertida para a manutenção das atividades da instituição. No stand, voluntários estão a postos para dar informações sobre os cuidados com a doença e onde buscar tratamento. Os voluntários também estão recebendo doação de cabelos, para confecção de perucas para as pacientes atendidas pela instituição.



A campanha “Outubro Rosa”, que acontece internacionalmente, chama a atenção para a prevenção ao câncer de mama. No caso do Amazonas, inclui também o alerta para o câncer de colo de útero, que tem alta incidência no Estado.

O stand do Lar das Marias, no Amazonas Shopping, funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 21h, no primeiro piso, próximo ao Rei do Mate. No local, os visitantes podem encontrar produtos como guardanapos, bonecas de pano, garrafas decoradas, terços e escapulários.

As camisas da campanha “Outubro Rosa” estão sendo vendidas por R$ 30. As peças de artesanato são produzidas por voluntárias do Lar das Marias, que semanalmente reúnem-se para confeccioná-las.

Com relação à confecção de perucas, a entidade explica que os cabelos a serem doados precisam ter mais de 10 centímetros. Não há exigência com relação a nenhum tipo de cabelo específico. A recomendação é que antes da entrega, as pessoas prendam os cabelos com uma liga e coloquem em um saco plástico.

Sobre o Lar

O Lar das Marias foi fundado em 2006 e, atualmente, atende a 20 mulheres e seus acompanhantes. A entidade oferece hospedagem, com alimentação completa, agendamentos e traslado para as consultas, exames e tratamentos, além de acompanhamento de psicólogo e assistente social.

