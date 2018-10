Mulheres participam de ação Outubro Rosa no Coroado

Manaus - Na manhã desta terça-feira (16), houve uma ação de conscientização para mulheres, entre os 50 e 69, anos sobre os perigos do câncer de mama e colo de útero. As atividades, que fazem alusão ao Outubro Rosa, ocorreram na Minivila Olímpica do Coroado, localizada na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Servidores municipais e a população em geral participou de serviços, como vacinas antitetânica e contra febre amarela, massoterapia, fisioterapia, esmaltaria, limpeza de pele, palestras sobre o câncer de mama, tratamento e atendimento psicossocial e jurídico oferecido para quem esteve presente no local. Nos atendimentos, a apresentação do cartão Sistema Único de Saúde (SUS) foi indispensável.

“O objetivo é ajudar as mulheres na busca de orientação para conscientizar e prevenir nessa causa tão delicada. Por isso a Semjel sempre estará de portas abertas para receber toda a população”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Na busca por mais informações e prevenção contra o câncer de mama e outras doenças, a aposentada Jacileide Souza, 61, participou da palestra e ainda colocou em dia as vacinas antitetânica e contra febre amarela.

“Se informar nunca é demais, ainda mais quando se trata de um assunto tão delicado e importante como o câncer de mama e colo de útero. Eu participei da palestra e ainda tomei algumas vacinas para deixá-las em dia”, contou.

Para a dona de casa Maria Pereira, 66, a ação facilitou a vida de quem tem dificuldade em fazer exames. “É muito complicado fazer exames por aí tem muita fila e é muito cansativo. Ter essa ação aqui perto da minha casa me deixa feliz, pois é mais prático”, disse.

De acordo com uma das organizadoras da ação, a assistente social Márcia Maricaua, a ação buscou conscientizar e alertar todas as mulheres sobre o perigo do câncer de mama e colo de útero. “Essa ação teve o objetivo de conscientizar e alertar todas as mulheres da comunidade e da nossa secretaria sobre a importância de se cuidar e ainda informá-las sobre a prevenção e cuidados que elas devem ter”, destacou.

A ação é uma realização da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), com o apoio das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e de Saúde (Semsa), por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Enfermeira Ivone Lima dos Santos, e outros parceiros.

*Com informações da assessoria

