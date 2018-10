Mais de 3 km da estrada do Vivenda Verde já foram recuperados

O antigo asfalto está sendo substituído | Foto: Diego Caja/Seminf

Manaus - Ao menos dez caçambas, com aproximadamente, 20 toneladas de asfalto, cada, estão sendo usadas nos serviços de recuperação dos oito quilômetros da estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O serviço do plano de obras de verão irá substituir o antigo asfalto, desgastado pelo tempo.

“Como é o único acesso às comunidades da área, a via não foi interditada e está sendo atendida gradativamente para não prejudicar o tráfego de veículos. Aqui há muitas comunidades no entorno da estrada, por onde trafegam os ônibus de transporte coletivo e escolares, rotineiramente. Mas estamos avançando dia a dia, para executar os serviços de suma importância aqui na estrada da Vivenda Verde. O transtorno é apenas temporário”, destacou o engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Alessandro Rodrigues responsável pela fiscalização da obra.

Trabalhando em uma empresa que faz transporte escolar, Antônio Venâncio Dias, trafega diariamente pela estrada, e para ele o serviço já vem apresentando resultados positivos. “Como a estrada tem uma extensão bem grande, achei que nossa solicitação não fosse ser atendida, mas desde já agradeço o empenho dos envolvidos na obra. Era necessário. Já podemos perceber que um bom trecho está um tapete perfeito para dirigirmos”, observou Antônio Venâncio.

Duas equipes da pasta atuam na obra, auxiliadas por retroescavadeira, caminhão espargidor, vibro acabadora e tratores, para dar celeridade ao serviço que tem o tempo estimado para ser concluído em mais 30 dias. Além da estrada da Vivenda, alguns ramais que dão acesso às comunidades no entorno também receberão as ações do Plano de Obras de Verão.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Obras de Verão já realizaram 45 quilômetros de recapeamento em Manaus

BR-319: a ligação necessária entre o Amazonas e Brasil