Prefeitura entrega Praça Santos Dumont, no Centro, revitalizada

Manaus - O prefeito da capital, Arthur Virgílio Neto, por meio de uma parceria com a Lauschner Negócios Imobiliários, entregou na noite desta terça-feira (16), a completa revitalização da praça Santos Dumont, localizada entre as avenidas Joaquim Nabuco e Joaquim Gonzaga, no Centro. Na ocasião, também foi assinado o Termo de Adoção do espaço para garantir a manutenção da praça pelos próximos cinco anos.

“É uma colaboração que parece pequena, mas se a gente soma essa colaboração com outras empresas de iniciativa privada, a gente poupa muito recurso do município. Então fico muito feliz com essa parceria e agora a Imobiliária Lauschner, que pertence a uma família de bom coração, passa a tomar conta dessa praça, pelo menos, pelos próximos cinco anos”, destacou o prefeito.

A praça recebeu paisagismo, revitalização das calçadas, bancos e pintura, iluminação decorativa, lixeiras, iluminação a LED e asfaltamento no seu entorno. Esse é o terceiro empreendimento público revitalizado e adotado pela iniciativa privada somente este ano.

“A entidade da Seicho-no-ie fez a adoção da praça e cuidará da manutenção pelos próximos cinco anos como uma forma de gratidão e retribuição a esse local que vai passar a reunir a comunidade vizinha. E o desejo da Seicho-no-ie é realmente de retribuir à sociedade amazonense e tornar esse local bastante agradável”, ressaltou Grauben Lauschner, representante da Lauschner Negócios Imobiliários.

A revitalização e adoção do espaço são frutos de uma ação conjunta entre as secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp), além do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

A secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves, disse que a prefeitura tem estreitado o relacionamento com a iniciativa privada, buscando parcerias que possam trazer melhorias para a qualidade de vida da população e para o embelezamento da cidade.

“A iniciativa privada tem atendido ao chamado da prefeitura, aderindo ao programa de revitalização e adoção de espaços públicos, como o que foi feito na praça Santos Dumont e em outros logradouros. Esperamos contar com o apoio de mais associações e empresas para deixarmos nossa cidade mais arborizada e com um novo paisagismo”, destacou Josepha.

A iluminação da praça foi doada pela RBK Eventos, Som e Iluminação. Os moradores da área e empresas que funcionam próximo à praça também vão ajudar a manter o local limpo e harmonioso. “Foi uma boa ação da prefeitura. Os moradores estão felizes e agradecidos com a reforma da praça que está linda e iluminada, beneficiando a população aqui dessa área”, destacou o enfermeiro Jean Harraquian, que mora no local há 35 anos.

História

A praça Santos Dumont foi criada por meio do Decreto nº 03, de 30 de setembro de 1932, assinado pelo 1º Tenente Emmanuel de Almeida Moraes, prefeito de Manaus, por nomeação do Interventor Federal do Estado do Amazonas. Na ocasião, o logradouro recebeu o nome praça Santos Dumont, em homenagem ao inventor brasileiro e aeronauta Alberto Santos Dumont.

