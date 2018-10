Vídeo: Empresas de Manaus promovem campanha 'Outubro Heróico'

Confira a Reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Uma iniciativa solidária entre 7 empresas, colabora com instituições que ajudam pessoas em tratamento com câncer. A campanha se chama Outubro Heroico e acontece até o dia 31 deste mês.

Uma das empresas que participa da campanha, colabora pela venda de pães. Cada pãozinho custa R$3,50, desse valor um real de cada unidade é destinado ás instituições. Algumas das instituições apoiadas são a Liga de Apoio á Criança com Câncer (LACC) e o Lar das Marias, ambas desenvolvem trabalhos com pessoas com câncer.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

