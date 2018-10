Agentes penitenciários do AM decretam greve a partir de sábado

Manaus - Agentes de disciplina e socialização decretaram a paralisação dos serviços prestados em seis unidades prisionais do Amazonas. A greve deve começar neste sábado (20). A ação é consequência de conflitos de interesse entre os agentes penitenciários e a empresa Umanizzare Gestão Prisional e Serviços S/A, responsável pela contratação dos servidores.

De acordo com Edson Costa, representante da Comissão dos Agentes Penitenciários, que atua nas negociações em nome do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas (Seeaceam) que representa os terceirizados com a empresa, a greve é legal e acontece pela negativa da Umanizzare em aceitar a proposta da comissão.

"Este ano, nosso dissídio deveria ter sido negociado em maio, e até agora não houve concordâncias com a Umanizzare. Além do reajuste de 3,5% no nosso salário base, que é de R$1.800 queremos um adicional de R$ 50 no vale alimentação, que atualmente é de R$300 e a garantia na melhoria da alimentação fornecida, pois temos diversos casos até de bichos dentro da comida. Se eles entrarem em acordo conosco até o dia 20, não haverá paralisação", explicou Edson, que trabalha como agente penitenciário, há sete anos, desde que outra empresa ainda era responsável pelos servidores.

Agentes ameaçados

De acordo com um agente da unidade Prisional do Puraquequara (UPP) que prefere não se identificar, a empresa é arbitrária diante das reivindicações. Ele disse ainda que para trabalhar dentro de uma unidade prisional é preciso fazer o que os presos e os familiares querem.

"Aqui, nós jogamos o jogo deles. Todo tempo tem confronto e não há condições necessárias para trabalho. Os salários estão abaixo da correção da inflação. Eles não negociam, não conversam, não avisam. Pegam um pessoal carente e necessitado para trabalhar e se aproveitam por conta da baixa escolaridade. Vamos de cara limpa falar com as famílias dos presos. Eles também são metidos no crime. Nada os impede de nos encurralarem no final do expediente e fazer algo conosco", relatou o servidor, que trabalha a quatro anos como agente.

Versão da empresa

O diretor jurídico da Umanizzare André Caires, representante da empresa, disse ao Em Tempo que a empresa está aberta ao diálogo e que muitos fatores devem ser analisados.

"A reclamação sobre inflexibilidade não procede. Garanto que sempre houve muito diálogo com os colaboradores, principalmente nessa época de dissídio. Na medida das nossas obrigações, procuramos atender as reivindicações. Já oferecemos 3,5% secos, já oferecemos 3% mais R$22 no vale alimentação, e por último, 2,8% mais R$ 32 no vale alimentação, porém nenhuma das nossas propostas foi aceita. Explicamos para a comissão que em toda negociação é preciso analisar como foi o ano, a inflação, e nesse período a inflação não chegou a 3%", explicou Caires.

Além das proposta, o diretor jurídico acredita que não há uma adesão em massa por parte dos quase 1.300 agentes das seis unidades prisionais atendidas pela Umanizzare.

"Será uma surpresa se todos os colaboradores pararem, porque nós respeitamos e valorizamos nossos funcionários. A Umanizzare é uma empresa que sempre cumpriu com suas obrigações salariais. Salário, vale alimentação e vale transporte sempre foram pagos em dia", disse André.

Situação de perigo

De acordo com o representante da Umanizzare, os agentes contratados não deveriam ficar surpresos com as questões da segurança. Todos os colaboradores contratados sabem como trabalharão e as atividades a serem desenvolvidas, desde o ato da contratação.

"Sobre a questão de segurança, os agentes contratados fazem um curso na Escola Superior de Administração Penitenciária (Esap). Eles sabem onde vão trabalhar, com quem vão trabalhar, sabem dos riscos. Existe uma grade curricular para que eles aprendam tudo sobre as atividades práticas nas penitenciárias. Não é uma surpresa para que se fale que estão trabalhando num lugar perigoso, pois já sabiam disso quando aceitaram o contrato", disse o porta-voz da empresa.

Os quase 1.300 agentes contratados pela Umanizzare atuam em cinco unidades prisionais em todo o Estado, como: Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM), Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), além da Unidade Prisional de Itacoatiara.

