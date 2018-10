Falha em sistema causou apagão no Amazonas, Pará e Macapá

Manaus - A Eletrobras Distribuição Amazonas emitiu nota oficial na manhã desta sexta-feira (19) explicando sobre as causas do blecaute de energia que atingiu parte do Amazonas, Amapá e Pará na noite de quinta-feira (18).

Segundo ela, uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou o desligamento do tronco de transmissão de 500 kV Tucuruí-Manaus/Macapá.

"Conforme dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), essa falha ocorreu às 19h54 de ontem (18), levando ao desligamento as áreas de Manaus, Macapá e da região Tramoeste do Pará", diz trecho da nota.

Questionado pela reportagem sobre as causas específicas do corte de energia e possíveis prejuízos, a assessoria da estatal se limitou a dizer apenas que "houve uma perturbação do sistema".

Ainda segundo a nota, as operações de normalização se iniciaram às 19h58, sendo concluída às 21h50.

Pelo atraso do sistema, a energia elétrica nas áreas afetadas no Amazonas foi totalmente restabelecida somente às 00h31. "O restabelecimento da carga elétrica que o linhão leva se iniciou às 20h54 no Estado. Às 21h21, 50% da carga foi reentregue e às 23h, 90% do sistema amazonense estava funcionando normalmente", completou a assessoria.

Segundo o órgão, equipes técnicas se posicionaram estrategicamente para o retorno do fornecimento de energia.

Manaus ambiental

A concessionária Manaus Ambiental informou que por causa do blecaute, o fornecimento de água em todas as zonas da cidade foi impactado. O retorno do recurso está sendo feito gradativamente e a finalização das operações de tratamento e distribuição deve ser feita até o final do dia.

Todas as zonas foram afetadas devido ao corte de energia. Como não há o retorno instantâneo do recurso quando há falhas no provimento de energia no sistema, conforme a assessoria explicou por telefone, alguns pontos de Manaus podem ficar sem água até o fim desta sexta (19).

Qualquer ocorrência que necessite a atuação da empresa, os canais oficiais disponíveis 24h ocorrem pelo número 0800 092 0195.

Com informação da assessoria*

