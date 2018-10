Ideb: ‘reconhecimento ao educador fez a diferença’, diz Arthur Neto

A Prefeitura de Manaus também pagará a mais de 13 mil servidores da educação, progressões por tempo de serviço e titularidade | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - Depois de comemorar e já estabelecer novas metas para a educação em Manaus, que conquistou posição entre as dez melhores capitais do país, conforme o último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o prefeito Arthur Virgílio Neto concedeu premiação, no valor total de R$ 16 milhões, aos educadores que, segundo ele, foram essenciais para o avanço da rede municipal de ensino.

“A valorização do professor faz parte do nosso tripé da educação de qualidade que, juntamente com reforço pedagógico e o investimento em infraestrutura, nos garantiu dar um salto na educação básica em Manaus. Mais valorizados e com as ferramentas adequadas, eles trabalharam com muito mais empenho, sem dúvida, esse reconhecimento fez a diferença”, destaca o prefeito Arthur Neto.

Quando Virgílio assumiu a gestão municipal, em 2013, Manaus ocupava a 21° posição no Ideb e, este ano, chegou ao 9° lugar, alcançando, inclusive, a média prevista para 2021, segundo dados do Ministério da Educação (MEC).

Professores e pedagogos com carga horária de 20 horas receberão o valor de R$ 1,2 mil | Foto: Lton Santos/Semed

Premiação

A premiação está garantida na edição 4.463, do Diário Oficial do Município (DOM), e alcança mais de 12 mil servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) lotados nas escolas municipais, entre eles estão professores, pedagogos, gestores e administrativos. Professores e pedagogos com carga horária de 20 horas receberão o valor de R$ 1,2 mil; quem ocupa carga horária de 40 horas semanais receberá R$ 2,4 mil; e para os administrativos, o valor é de R$ 600.

A gratificação aos servidores da educação será paga em parcela única, com o recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação (Fundeb), no valor total de R$ 16 milhões.

Outros benefícios

A Prefeitura de Manaus também pagará a mais de 13 mil servidores da educação, progressões por tempo de serviço e titularidade, bem como reenquadramentos, que se somam as outras 9 mil progressões e reenquadramentos que já haviam sido pagas no final de 2017, beneficiando professores, pedagogos e administrativos. Essa ação é incorporada ao salário dos servidores, que também poderão levar para a aposentadoria.

Além disso, todos os servidores das unidades de ensino da rede, que alcançaram ou superaram a meta estabelecida pela Semed para o Ideb 2017, receberão o 14º e 15º salários. E, até o final de 2018, serão convocados mais 64 professores aprovados no concurso público realizado no início deste ano.

*Com informações da assessoria

