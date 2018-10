MEC destina R$ 2,5 milhões para Casa do Estudante da Ufam

Manaus - O ministro da Educação, Rossieli Soares, anunciou na manhã deste sábado (20) a liberação de R$ 2,5 milhões destinados à Casa do Estudante, situada no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O recurso vai viabilizar a retomada das obras no local, paralisadas desde 2015.

A Casa do Estudante está com 60% do projeto concluído e a partir da passagem de verbas do Ministério da Educação (MEC) será possível concluir todo o empreendimento. As obras de continuidade incluem recursos de acessibilidade e estrutura de apoio necessárias ao completo funcionamento da residência estudantil.

“Esta obra é muito importante para todos os alunos da Ufam, pois ela é um corpo vivo dentro da universidade para receber todos os estudantes. Estamos garantindo todos os recursos necessários à conclusão desta obra para oferecer cada vez um atendimento digno a todos os alunos", destacou.

O cronograma das atividades estima a execução das obras em até oito meses. Com a área de de 2.135,01 metros quadrados construída, poderão ser atendidos até 110 estudantes.

Na última quarta-feira (17) o MEC liberou R$ 15,81 milhões destinados às instituições federais | Foto: Divulgação/Assessoria

O reitor Sylvio Puga, lembrou a importância da conclusão da obra para a sociedade amazonense e todos os estudantes do Estado que precisam de uma moradia digna e do apoio assistencial estudantil.

“Estamos dando mais um passo para que esta instituição se torne uma realidade cada vez mais presente na vida dos alunos. Realizamos estudos em relação ao embargo ambiental e firmamos um Termo de Ajustamento de Conduta para a retomada da obra", explicou.

Ufam

A Ufam é a maior universidade do estado do Amazonas e uma das mais importantes do Brasil. Fundada em 1909, é a mais antiga Instituição de Ensino Superior (IES) no Brasil com status de universidade, tendo origem na Escola Universitária Livre de Manaus.

Também é a única universidade pública federal no Estado e tem o campus sede situado na capital amazonense. O local é, ainda, o maior fragmento florestal urbano do Brasil dedicado a uma IES, além de ser o terceiro no mundo, com 6.700.000 metros quadrados.

Com as obras completas, a residência poderá abrigar até 110 estudantes | Foto: Divulgação/Assessoria

Vinícius Soares, do Diretório do Centro Acadêmico de Farmácia, afirmou que a Casa do Estudante sempre foi um projeto polêmico por questões de embargo. “Dar continuidade a este projeto é assegurar não só a comodidade dos nossos estudantes que vêm do interior, como também de outros países, como a África, por exemplo. Trata-se de uma questão importante de inclusão, pois, ao longo das gerações, a Casa do Estudante vai estar aberta a receber todos os tipos de alunos", opinou.

Liberação

Na última quarta-feira (17) o MEC liberou R$ 15,81 milhões destinados às instituições federais do Amazonas. O montante se refere ao limite de empenho para as universidades federais, instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e hospitais de ensino vinculados à pasta no estado. No total, em todo o país, o valor liberado chegou a R$ 729,1 milhões.

“Em relação ao orçamento, tivemos uma série de avanços, como na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Garantimos para o próximo ano uma regra que o orçamento da educação não pode ser menor e tem que ser corrigido pela inflação”, declarou Rossieli .

Ele ainda frisou que a liberação de 100% de todos os recursos para as universidades, incluindo o total para verbas de custeio e das verbas de investimento, foram autorizadas. Com essa verba, o MEC assegura às instituições federais de ensino 100% de execução das despesas de custeio e investimento em fontes do Tesouro.

Com informações da assessoria*

