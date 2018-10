Indústria de invasões em Manaus aumenta em período eleitoral

Manaus - “Eu acho um absurdo esse monte de invasão pela cidade. Pior do que invadir um lugar para morar, é desmatar esse lugar e prejudicar não só o meio ambiente, como a vida das pessoas que moram próximo a essas regiões”. Esse é o relato de uma moradora do conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte, sobre o número de invasões nas proximidades do seu apartamento. Ela afirma que, no período das eleições, os lotes aumentaram exageradamente na localidade.

Incluindo a grande invasão por trás do conjunto, segundo registros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), atualmente já são mais de 28 focos de moradias irregulares espalhadas pela cidade, sendo que todas elas já foram alvo de procedimentos de retiradas, notificações ou monitoramento.

Nesse sentido, o Em Tempo foi in loco para saber quem mora nessas invasões e o que movimenta essa grande indústria. O relato da moradora acima, que preferiu não ter o nome identificado por medo da represálias dos invasores, ainda dá conta de que as invasões movimentam milhares de reais.

“Eu nunca moraria num local desses. Ganhei meu apartamento aqui no Viver Melhor e não preciso, mas já me ofereceram terrenos por R$ 10 mil. Mas, se você chegar com R$ 3 mil, já consegue um lote. Um absurdo”, explicou a mulher.

Outros moradores do Viver Melhor ainda disseram que os moradores da invasão Monte Orebe, na Zona Norte, começaram a desmatar e construir os barracos há pouco mais de dois anos.

Moradores do Viver Melhor disseram que os moradores da invasão Monte Orebe, na Zona Norte, começaram a desmatar área de preservação | Foto: Ricardo Oliveira

“O problema da falta de água aqui no Viver Melhor se intensificou nesse período. Eles (invasores) simplesmente puxam canos com ligações irregulares do reservatório e isso compromete o sistema, que acaba deixando de funcionar como deveria”, disse um autônomo de 30 anos.

Prefeitura

Por meio de nota, a Semmas informou que a pasta e demais órgãos ambientais de controle e proteção podem atuar em áreas públicas, fazendo a retirada de ocupações irregulares, principalmente em fase inicial. Disse, ainda, que não há necessidade de ordem judicial e que a reintegração de posse de uma área pública faz-se necessária em casos de ocupações de grande porte e em casos de áreas particulares.

Na invasão citada pela reportagem, moradores não quiseram comentar o caso e ainda fizeram ameaças. “É bom vocês saírem daqui e não fazer fotos. A situação pode ficar feia para o lado de vocês”, disse um invasor.

Outras invasões podem ser encontradas no Japiim, na Torquato Tapajós, na Fábrica de Cimento Nassau, na Cidade Nova, no Conjunto João Paulo II, no bairro Novo Aleixo, no Parque Riachuelo, na Colônia Oliveira Machado, entre outras localidades da capital amazonense.

Semmas informou que a reincidência nas comunidades clandestinas é constante | Foto: Márcio Melo

Em todos os 28 focos, ocorreram reincidência e mais de uma intervenção de retirada. Segundo a Semmas, o trabalho de recebimento e monitoramento de denúncias é constante. Para combater um foco de invasão em fase inicial, é preciso contar com a parceria da população em fazer a denúncia.

Fiscalização

Conforme a Semmas, a fiscalização vai até o local, coleta as coordenadas geográficas e caracteriza a área, para verificar se trata-se de território protegido público ou não. A partir daí, são realizadas ações de retirada, que consistem na derrubada de armações de barracos, piquetes para demarcação de lotes e notificações, no caso de se encontrar invasores no local.

Quando há famílias morando, estas recebem prazo para sair do local. A desobediência civil dos invasores que insistem em retornar para as áreas e não cumprem as determinações feitas pelos órgãos públicos.

