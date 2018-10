Em inauguração de Sine, Arthur alfineta e pede internação de Amazonino

Arthur Neto fez duras críticas ao candidato à releição, Amazonino Mendes | Foto: Janailton Falcão





Manaus - O novo posto do Sine Manaus, com capacidade para 500 pessoas, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (22) na avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Centro-Sul. Interessados nas vagas de emprego ofertadas pela unidade poderão comparecer de 8h às 14h, de segunda à sexta-feira. Na ocasião, a corrida pelo governo do Amazonas esteve em pauta. O prefeito de Manaus voltou a criticar Amazonino Mendes e sugeriu a internação do candidato à reeleição.

O posto foi aberto em substituição ao antigo ponto da rua Floriano Peixoto, Centro, Zona Sul, no Edifício-Garagem, desativado desde o ano passado. Com esse prédio, a Prefeitura soma seis postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) disponíveis na capital.

O posto faz parte do padrão para prédios públicos de Manaus, contando com novos itens na infraestrutura, inaugurados pela primeira vez em um ponto do Sine na cidade. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que o objetivo maior da ação é continuar descentralizando a oferta de emprego na cidade para o máximo de zonas possíveis.

"Acabei de ver um rapaz com a sua carta de convite para um novo emprego. A meta é estender a dignidade de atendimento para todos da capital", falou.

Infraestrutura

O prédio tem dois andares e conta com 12 guichês, além de salas para pré-seleção e treinamento com acesso para portadores de deficiência (PCD). Além do posto da Avenida Constantino Nery, os postos das galerias Espírito Santo e dos Remédios, Centro, da Ouvidoria do Procon, Praça 14, Zona Sul, no Shopping Via Norte, Zona Leste, e no shopping Phelippe Daou, Zona Leste, estão em atendimento aberto.



Eleição

Durante a solenidade de inauguração e ao ser questionado sobre a sua rixa com Amazonino Mendes (PDT), ele disse que se fosse parente de Mendes o internaria em uma clínica médica.

"Estamos em uma situação insana com esse governo. A denúncia que apresentou no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) contra Wilson sobre compra de votos é infundada. Ele (Mendes) mexe em dinheiro indevido, toma decisões sem falar com a família, usa de suborno e intimidação. O povo não aguenta mais", declarou. Na última quarta-feira (17), Arthur declarou abertamente seu apoio ao candidato Wilson Lima (PSC) para governo no segundo turno.

Sobre o traficante Diellisom Pinheiro ter sido preso com R$ 17 mil e confessado que a maior parte do dinheiro era para compra de votos na campanha de Wilson, Arthur disse que o pedido de investigação é um ato de desespero do cacique amazonense.

"Como que uma pessoa que aparece com 70% de intenções dos votos nas urnas vai pagar alguém para se beneficiar? Isso é coisa de vigarista. Me arrependo de tê-lo conhecido. Mesmo se Codajás inteira votasse a favor dele, não ia mudar em nada nas eleições. Qualquer armação ou tentativa de armação vai virar escândalo nacional", comentou.

