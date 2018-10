Shopping realiza arrecadação de cabelos para pacientes com câncer

Manaus - Doadores tem até às 21h desta segunda-feira (22) para participar da campanha “Seu cabelo tem mais força do que você imagina", promovida pelo Manauara Shopping em parceria com o Amanda Beauty Center. Para doar os cabelos é preciso ir ao salão, situado no piso Castanheiras. O shopping está localizado Av. Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

O corte de cabelo será gratuito e as madeixas serão doadas a instituições que tratam pacientes com câncer. Com o cabelo, serão preparadas perucas para serem distribuídas aos pacientes.

Até 15h, pelo menos 162 pessoas já haviam feito o corte e doação de cabelo, segundo o proprietário do salão Amanda Beauty, Beto Fontes. “É o quinto ano que fazemos essa ação junto com o Manauara Shopping. Ao todo, 50 profissionais estão se revezando durante todo o dia para dar conta da demanda”, afirmou o empresário.

A estudante Rebeca Muniz, 18, foi uma das que mais doou e cortou pelo menos 50 centímetros de cabelo, sem ter medo de mudar completamente o visual. “Meu cabelo estava enorme e o que motivou a minha doação foi saber que eu poderia ajudar muitas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade”, afirmou.

Já Cleoneide Costa, 46, doou 37 centímetros de cabelo. “Ano passado a minha sobrinha fez uma promessa após o sucesso em uma cirurgia e veio doar todo o cabelo. Agora eu vim fazer a minha parte e resolvi ajudar também”, relembrou.

Podem doar pessoas com qualquer tipo de cabelo, mesmo que eles tenham passado por algum tipo de química.

