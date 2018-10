Alternativas para o consumo de energia elétrica: Confira o vídeo

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Por causa do verão amazônico a procura por aparelhos condicionadores de ar tem sido grande na capital do estado. Em consequência de tanto calor, a utilização desses aparelhos torna-se mais frequente nas moradias e por outro lado, aumenta a conta no final do mês. O uso prolongado do condicionador de ar reflete na conta de luz do consumidor. Algumas atitudes devem ser tomadas para que a conta não venha tão alta no final do mês. Confira algumas dicas de economia de energia na reportagem da TV Em Tempo.

