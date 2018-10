UEA encerra aplicação das provas do Vestibular e SIS 2018

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que foi concluído com total êxito o processo de aplicação das provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e do Vestibular 2018, acesso 2019, em Manaus e nos 61 municípios do Estado. Foram ofertadas 5.337 vagas. A lista dos aprovados será divulgada no dia 4 de dezembro na Reitoria da instituição e no portal da UEA.

Para o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, o SIS é uma experiência importante da UEA, porque permite ao aluno do ensino médio ir se preparando ao longo dos três anos ao fazer as provas.

“Naturalmente, o somatório dessas três avaliações irá trazer o aluno a universidade. Então pra nós é um momento importante. Essas provas estão acontecendo na capital e interior do Amazonas. E estamos felizes por estarmos juntos com esses alunos nesse momento".

O reitor observa que a Universidade tem se preocupado em minimizar os riscos que levam o candidato a perder a prova, realizando campanhas no sentido de orientar os futuros acadêmicos.

“Ao longo deste ano, a Assessoria de Comunicação da UEA fez vários tutorias e postou na internet explicando como fazer suas inscrições, como se candidatar aos grupos certos, como localizar o seu local de prova, como imprimir seu cartão de matrícula, etc. Então há essa preocupação no sentido de antecipar todas essas dificuldades. Mas precisa também haver uma preocupação do candidato, da sua família para minimizar esses problemas", salienta.

Dados

No Vestibular, que foi realizado nos dias 21 e 22 de outubro, o percentual de ausentes foi de 18,8%, percentual menor que o ano de 2017, com registro de 21,5% de abstenções. Com relação ao SIS, realizado nesta terça-feira (23), o percentual total de ausentes foi de 3,6% e em Manaus 3,3%. As provas, elaboradas pela Fundação Vunesp, foram aplicadas em 44 locais em Manaus e em 98 locais do interior do Amazonas.

Vagas

Neste ano, 5.337 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 340 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 3.199 vagas, sendo 1.178 vagas para a capital e 1.662 vagas para o interior, além de 138 vagas para indígenas e 221 para PCD. O Edital do SIS dispõe de 2.138 vagas, sendo 785 vagas para a capital e 1.108 para o interior, além de 126 vagas para indígenas e 119 para PCD.

Gabaritos

Os gabaritos das provas do Vestibular e SIS serão divulgados a partir das 20h (horário de Manaus) do dia 22 e 23 de outubro de 2018 (respectivamente), por meio de consulta pelo CPF do candidato no portal da UEA ( www.uea.edu.br ) nos links Vestibular e SIS.

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 4 de dezembro, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2018. A perícia médica, destinada aos candidatos com deficiência, ocorrerá entre os dias 10 e 14 de dezembro. O Edital de Matrícula Institucional para os cursos com início no segundo semestre 2018 será divulgado no dia 25 de abril de 2019.

