Dois homens ficam feridos após colisão de motos na Compensa

Manaus - Um acidente de trânsito deixou dois motociclistas feridos na manhã desta quarta-feira (24) na rua Prosperidade, Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos homens envolvidos estava aparentemente bêbado e colidiu em uma moto com reboque para animais.

As duas vítimas foram atendidas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital. O tenente Jhones Alves, da 8ª Cicom, disse que o homem na moto bateu no veículo com reboque.

O motoqueiro ficou com a perna quebrada | Foto: Divulgação

"Testemunhas disseram que o motoqueiro colidiu contra o reboque. Ele estava aparentemente bêbado", informou. Não foi feito nenhum exame, no entanto, para comprovar a embriaguez do motociclista.

Ainda segundo Alves, o motoqueiro teve a perna esquerda quebrada. Outras testemunhas que estavam no local relataram que um homem estava reclamando de dor pelo braço quebrado, mas não souberam identificar qual das vítimas. Os veículos foram retirados por familiares das vítimas.

Familiares das vítimas retiraram os veículos do local | Foto: Divulgação

