Carro pega fogo após motorista lavar motor com thinner e ligar veículo

Manaus - Um carro pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (25), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Não houve vítimas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o proprietário foi lavar o motor do veículo com thinner e não enxugou direito e ao acionar a partida ocorreu o incêndio, sendo essa considerada uma prática perigosa pelos bombeiros.

"É uma prática bem perigosa mesmo, porque se trata de líquido inflamável. O motor aquecido com o thinner e iniciado o sinistro. Existem empresas que fazem esse serviço de forma segura, usando produtos adequados. O ideal é que se contrate esses serviços", ressalta Denis Ferreira, sargento do CBMAM.

Ainda de acordo com os bombeiros, o veículo era um carro modelo Citroën Xsara Picasso, de cor e placas não divulgados.

