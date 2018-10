Vídeo: Jacaré ataca e deixa homem gravemente ferido no Amazonas

Confira de reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manacapuru - Um homem foi atacado por um jacaré na manhã de quarta-feira (24), na comunidade do Botafogo que fica na zona rural de Manacapuru. O pescador Sebastião Pinheiro Rosas, 58, viveu momentos de terror, ao ser atacado por um jacaré-açu, também conhecido como jacaré-negro. O animal media de 3 a 4 metros.

Segundo informações dos familiares, Sebastião estava indo para a pescaria junto com o filho em uma canoa, quando a embarcação esbarrou no animal e virou.

O pescador foi ferido gravemente pelo animal e encaminhado para o hospital de Manacapuru, onde encontra-se internado para tratar os ferimentos.

Cuidados

Segundo informações das autoridades, nessa época do ano, no período de seca, ataques por parte de jacarés, são cada vez mais frequentes, devido ao estreitamento dos rios, que faz com que as embarcações passem nas proximidades do habitat natural desses animais.

