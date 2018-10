Após denúncia de alunos, MPF contesta vagas para Medicina na Ufam

Manaus - O Ministério Púbico Federal (MPF) no Amazonas está apurando o número de vagas ofertadas para o curso de Medicina no Processo Seletivo Extramacro (PSE) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). No edital de abertura - nº 65 de 2018 - consta apenas duas vagas, mas, segundo o MPF, 32 vagas oriundas de jubilamento deveriam ser disponibilizadas neste ano.

Acadêmicos da Ufam, ao tomarem ciência do quantitativo ofertado, fizeram um levantamento para contestar o edital. “Um grupo de alunos se reuniu e, em agosto, entramos com a denúncia no MPF. Fizemos um levantamento dos alunos jubilados e concluímos que o número de vagas ofertadas poderia ser bem superior”, declarou uma aluna do curso de Enfermagem, que terá o nome preservado.

A jovem acrescentou que, ao procurar o reitor da instituição, Sylvio Puga, ele tratou o assunto com descaso. “A gente já vem batalhando pelo extramacro há muito tempo, vimos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) quanto cada aluno custa à Ufam. As vagas precisam ser preenchidas. O reitor não mostrou interesse em responder os nossos questionamentos e, ainda, falou que era para aceitar a situação e pronto”, disse.

Ministério Público

O requerimento enviado à Ufam, emitido pelo 1º Ofício Cível, responsável pela Procuradoria Regional dos Direitos ao Cidadão (PRDC) do MPF no Amazonas, argumenta que o quantitativo de vagas ociosas poderia ser superior, uma vez que o último PSE foi realizado no ano de 2014, ano em que, para o mesmo curso, 24 vagas foram ofertadas.

“É importante destacar que o número de vagas ociosas pode ser ainda maior tendo em vista o informativo semestral da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), que declarou a existência de 285 alunos de medicina que não estão matriculados no primeiro semestre de 2018, de um total de 813 discentes”, consta no requerimento do MPF.

Por sua vez, a Ufam informou ao MPF que a elaboração do relatório com o número de vagas ociosas é de responsabilidade da própria coordenação do curso, respaldados pela resolução interna da Instituição de Ensino Superior (IES). A Ufam também argumenta que não possui estrutura física e corpo docente suficiente para adequar os novos alunos provenientes do PSE, argumento também questionado pelos alunos.

“Quanto a suposta falta de estrutura, cumpre esclarecer que estes prédios (primeira etapa do HUGV, Instituto de Ciências Biológicas, Pós-Bioagro e o Laboratório de Anatomia) foram recentemente inaugurados com estrutura física maior e mais moderna, tendo a Ufam recebido repasse vultuoso do Governo Federal”, exemplifica o MPF, que aproveita para questionar, “Por que duas vagas? Qual a justificativa lógica e razoável? A gestão administrativa do curso de medicina é eficiente?".

Posicionamento

Em nota, a Ufam informou que o número de vagas ofertadas no PSE “leva em consideração a Resolução de nº 047/2044-CEG/Consepe, que em seu artigo 53, inciso IV, diz que a Universidade tem autonomia assegurada para fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Portanto, seguindo a Resolução nº 47/2014, e a lei 9.394/1996, o Departamento de Registro Acadêmico, que atua dentro Proeg, elaborou relatório de número de vagas ociosas por curso e, posteriormente, o envio às coordenações de cada curso. Com base neste relatório, essas coordenações apontaram o quantitativo de alunos suficientes para suprir a capacidade de vagas institucionais que deveriam ser preenchidas pelo PSE”.

