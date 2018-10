Demolição do 'Botekão' cumpriu medida judicial, diz prefeitura

Butekão estaria irregular, de acordo com a prefeitura | Foto: Divulgação

Manaus - Após informações que circularam na manhã dessa sexta-feira (26), dando conta de que a demolição de uma construção no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, onde se localizava o "Botekão da Reino Unido", relacionado à Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, teria motivações eleitoreiras, a Prefeitura de Manaus emitiu nota na tarde desta sexta-feira (26), para esclarecimento.



De acordo com a prefeitura, a ação de demolição, no estabelecimento construído na calçada da rua São Benedito, no muro lateral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Morro da Liberdade, zona Sul, foi realizada em cumprimento de uma medida judicial, proposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por estar irregular.

A informação de que a operação, coordenada pela Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, teria motivação eleitoral é inverídica, de acordo com a prefeitura.

Denúncia de irregularidade

"O bar, conhecido como ‘Botekão do Reino Unido’, estava fechado e era objeto de processo de denúncia por irregularidade de construção sobre a calçada e de obstrução, que data do ano de 2014.

A demolição voluntária foi solicitada em diversas ações fiscais do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), tendo o prazo sido dilatado, sem cumprimento do proprietário, mesmo quatro anos depois. O bar foi autuado e notificado várias vezes, sem que a irregularidade fosse sanada.Sem possibilidade de regularização, em razão de ter ocorrido invasão de área pública, a demolição administrativa foi executada, conforme a legislação urbana prevê", finaliza a nota.

Compromisso com ordem social



Ainda de acordo com a nota, a "Prefeitura de Manaus reitera seu compromisso com a ordem social e com a obediência às leis, reforçando a importância do combate às falsas notícias que circulam, principalmente, nas redes sociais. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, é preciso verificar, nas páginas oficiais dos órgãos públicos ou nos portais dos principais veículos de comunicação, a procedência da informação."

Posicionamento do Reino Unido da Liberdade

O presidente da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, Reginei Andrade, emitiu nota pelas redes sociais, demonstrando revolta com a demolição do estabelecimento. Confira o texto:

"O REINO UNIDO DA LIBERDADE sofre mais um golpe, hoje a prefeitura demoliu o BOTEKÃO DO REINO, reduto de sambistas e lugar onde se cantava a poesia em verso e prosa.

Não entendemos a determinação do Sr. Prefeito Arthur Neto, porque chegar com tantos policiais, tantos maquinários, para por ao chão o simbolo da RESISTÊNCIA DO SAMBA

Prefeito Arthur Neto o senhor destruiu histórias da infância de tantos meninos do Morro, o Senhor apagou nossa história. Acredite, o Morro da Liberdade e a comunidade Reinunidense, jamais esquecerá de seu ato. Seria retaliação?

Hoje faremos um pagode em homenagem a demolição do nosso canto do samba, nosso eterno BUTEKÃO, convidamos desde já, os amantes do samba a comunidade em geral e a todos aqueles que estão com o mesmo sentimento de tristeza, para sambar com a gente, pois quem canta seus males espanta.Não se esqueça prefeito Arthur Neto...NÓS SOMOS A RESISTÊNCIA DO SAMBA!"

Reginei Rodrigues

Presidente do Reino Unido da Liberdade

