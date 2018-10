Embarcação naufraga no rio Negro próximo à Praia do Tupé

Os passageiros da embarcação que naufragou parcialmente no rio Negro, nesta sexta-feira (26), por volta das 18h, próximo à Praia do Tupé, no Amazonas, estão fora de perigo.

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Embarcação com 130 pessoas naufraga em comunidade no AM

Barco sai de Maués e naufraga com 38 pessoas no rio Amazonas