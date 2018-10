Escola de Manaus alia ensino e tecnologia no desenvolvimento de alunos

Manaus - Buscando integrar ensino e tecnologia, o colégio Século investe em atividade diferenciadas para as crianças, que atualmente manuseiam aparelhos eletrônicos com muita facilidade. A instituição uniu alfabetização e pensamento computacional para um melhor desenvolvimento dos estudantes.

De acordo com o especialista em Robótica e educador da disciplina Pensamento Computacional, José Leandro Brito, tudo está ligada a programação, ou seja, uma alfabetização em códigos.

"Quando as pessoas ouvem a palavra “programação”, muitas vezes pensam em linhas enigmáticas de código que são atraentes apenas para aqueles que são bons em matemática. No entanto, o aprendizado de códigos pode ajudar a criança a desenvolver conjuntos de habilidades fundamentais, independentemente da sua futura carreira", disse o professor da turma do ensino fundamental 1.

O aprendizado

Segundo Brito, o aprendizado em códigos inicia com os conceitos básicos da ciência da computação, que serão levados para a vivência dos estudantes dentro da sala de aula.

"Os alunos iniciam o aprendizado dos conceitos básicos da ciência da computação como: decomposição, abstração e algoritmo. Assim eles aprendem facilitar a resolução de problemas a partir da divisão, ou seja, da decomposição, passam a visualizar o que interessa e deve ser descartado, sendo essa a abstração, e elaboram sequências e passos lógicos para resolver o proble,a fazendo uso então do algoritmo", explicou o especialista.

Contribuição para as crianças

O professor explica que "a programação pode ajudar as crianças em diversos processos de aprendizagem, como pensar na solução de problemas, a desenvolver a função narrativa, a ampliar o leque de argumentações e a criar senso de trabalho colaborativo".

Brito ressalta que crianças com idade entre seis e dez anos passam a ser programadores de projetos físicos e digitais com a introdução deste tipo de educação.

Computadores vs Pessoas

De acordo com o professor Leandro Brito, os computadores fazem parte da vida diária e é preciso entender e reconhecer que "as habilidades de alfabetização baseadas no pensamento computacional precisam ser introduzidas na formação da criança o quanto antes. É equivocado pensar que podemos esperar que o aluno alcance o ensino médio para lançar-se à aventura de programar"m finalizou especialista em robótica.

