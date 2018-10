Bar LGBT+ atingido por tiros no Centro de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, efetuou de dentro de um veículo modelo Mobi, de cor branca, placas não identificadas, disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (29) em direção a um bar, situado nos arredores da Praça da Saudade, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

O local é tradicionalmente frequentado pelo público LGBT+ da cidade, mas de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o caso não tem relação com LGBTfobia.

A Polícia Militar informou que o carro havia parado em frente ao bar e disparado contra um homem, assustando os frequentadores, inclusive o jornalista Márcio Souza que testemunhou o fato e compartilhou em sua rede social. O vídeo viralizou no facebook e foi amplamente divulgado.

Márcio Souza fez uma live, na qual relata que os tiros atingiram um carro que estava estacionado na Praça da Saudade.

Em um momento, ainda na live, o jornalista é interrompido para não dar continuidade à transmissão por um homem que se apresenta como dono do estabelecimento e policial.

“Fui censurado, não pude falar sobre o que aconteceu. Estou registrando pelo celular de outra pessoa. Confiscaram o meu celular e, se eu quiser recuperá-lo terei que ir à delegacia e apresentar nota fiscal”, relatou o jovem.

A PM ressaltou ainda que após o fato o suspeito que atirou contra o homem fugiu do local. Não houve vítimas fatais ou lesionadas.

“Os disparos atingiram o portão de uma residência, que fica ao lado do bar, e um veículo que estava estacionado no local”, diz o comunicado.



Polícia Militar

A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) responsável pela ronda ostensiva da área onde o tiroteio ocorreu, informou em nota que a guarnição foi informada de que um veículo modelo Mobi, de cor branca, placas não identificadas, havia parado em frente ao Bar 161 e disparado contra um indivíduo.

Segundo a PM, o alvo era um suspeito de ser traficante de drogas da área, porém a Cicom não confirmou essa informação. A PM ressaltou que após o fato o elemento fugiu do local. Não houve vítimas fatais ou lesionadas. “Os disparos atingiram o portão de uma residência, que fica ao lado do bar, e um veículo que estava estacionado no local”, diz o comunicado.

Secretaria de Segurança Pública

O Secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Amadeu Soares, informou nesta terça-feira (30), que o caso dos tiros disparados por um bando armado na noite desta segunda-feira (29), em bar LGBT na Rua Simão Bolívar, no Centro de Manaus, zona sul, está sendo investigado e informações preliminares indicam que o fato teria sido motivado pelo tráfico de drogas. Na tarde de ontem, um homem que trabalhava como flanelinha foi morto nas proximidades.

A ocorrência dos tiros no bar localizado em frente à Praça da Saudade foi atendida por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Segundo testemunhas, foram disparados cerca de oito tiros direcionados a um frequentador do bar. Ninguém foi atingido. Os infratores chegaram ao local em um veículo modelo Fiat Mobi, branco, de placa não identificada. Após disparar os tiros, eles fugiram pela Rua Ferreira Pena, no sentido do Terminal de Integração da Avenida Constantino Nery. A PM fez buscas na área, mas não localizou nenhum suspeito.

Comissão especial da diversidade sexual da OAB Amazonas

A Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas divulgou nota na tarde desta quinta-feira (30) e esclarece que os tiros não têm relação com LGBTfobia.

"A Polícia Militar nos relatou que o fato ocorrido, na noite do dia 29 de outubro de 2018, refere-se ao tráfico de drogas na região - não tendo relação específica com LGBTIfobia. RATIFICAMOS nosso compromisso com a comunidade e estamos à disposição para salvaguardar quaisquer direitos humanos violados ou situações atentatórias contra a vida das pessoas LGBTI+".

Maurício Viana de Oliveira

Presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da OAB/AM

Maurício Viana de Oliveira

Presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da OAB/AM

Bar 161



A equipe do EM TEMPO tentou contato com o proprietário do Bar 161,citado pela PM, porém ele não foi localizado. O portal deixa o espaço aberto para o empresário se manifestar sobre o ocorrido.

