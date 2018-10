Bar LGBT+ é atingido por tiros no Centro de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, efetuou de dentro de um veículo modelo Mobi, de cor branca, placas não identificadas, disparos de arma de fogo na noite de terça-feira (29) em direção a um bar, situado nos arredores da Praça da Saudade, bairro Centro, zona Sul de Manaus. O local é tradicionalmente frequentado pelo público LGBT+ da cidade.

A Polícia Militar informou que o carro havia parado em frente ao bar e disparado contra um homem, assustando vários frequentadores, inclusive um jornalista que testemunhou o fato e compartilhou em sua rede social. O vídeo viralizou no facebook e foi amplamente divulgado.

Márcio Souza estava no local do fato e começou a fazer uma live, na qual relata que os tiros atingiram um carro que estava estacionado na Praça da Saudade. “Vale ressaltar um fato importante, eles atiraram em um bar totalmente LGBT de Manaus”, declarou na live.

Veja o vídeo:

Censurado

Em um momento, ainda na live, o jornalista é interrompido de continuar a transmissão por um homem que se apresenta como dono do estabelecimento e policial.

“Fui censurado, não pude falar sobre o que aconteceu. Estou registrando pelo celular de outra pessoa. Confiscaram o meu celular e, se eu quiser recuperá-lo terei que ir na delegacia e apresentar nota fiscal”, relatou o jovem.

Outro vídeo

A PM ressaltou ainda que após o fato o suspeito que atirou contra o homem fugiu do local. Não houve vítimas fatais ou lesionadas.

“Os disparos atingiram o portão de uma residência, que fica ao lado do bar, e um veículo que estava estacionado no local”, diz o comunicado.



Polícia Militar

A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) responsável pela ronda ostensiva da área onde o tiroteio ocorreu, informou em nota que a guarnição foi informada de que um veículo modelo Mobi, de cor branca, placas não identificadas, havia parado em frente ao Bar 161 e disparado contra um indivíduo.

Segundo a PM, o alvo era um suspeito de ser traficante de drogas da área, porém a Cicom não confirmou essa informação. A PM ressaltou que após o fato o elemento fugiu do local. Não houve vítimas fatais ou lesionadas. “Os disparos atingiram o portão de uma residência, que fica ao lado do bar, e um veículo que estava estacionado no local”, diz o comunicado.

Morto horas antes

Na tarde do mesmo dia, horas antes dos tiros no Bar 161, um homem identificado como Edvan foi morto com, pelo menos, seis tiros. Segundo informações preliminares da 24ª Cicom, um carro e uma moto chegaram ao local onde Edvan guardava veículos e o alvejaram. O homem era conhecido por populares como “Sapinho”, e atuava como flanelinha no local.

Bar 161

A equipe do EM TEMPO tentou contato com o proprietário do Bar 161,citado pela PM, porém ele não foi localizado. O portal deixa o espaço aberto para o empresário se manifestar sobre o ocorrido.

Leia mais:

Flanelinha é morto com 6 tiros em frente a uma lanchonete, no Centro

Dentro de uma bolsa e com sinais de tortura, homem é encontrado morto