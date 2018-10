Prefeito vistoria obras noturnas no igarapé do Passarinho

Os trabalhos fazem parte do Plano de Obras de Verão e chegam aos 600 metros finais dos 5,6 mil metros de extensão | Foto: Divulgação

Marca de sua gestão: o acompanhamento às obras em infraestrutura viária da capital, o prefeito deManaus, Arthur Virgílio Neto, estendeu o expediente na noite da segunda-feira, 29/10, para vistoriar o serviço de recapeamento noturno na avenida Tenente Roxana Bonessi, mais conhecida como igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, zona Norte.

Os trabalhos fazem parte do Plano de Obras de Verão e chegam aos 600 metros finais dos 5,6 mil metros de extensão, nos dois sentidos da via que margeia o igarapé. Uma equipe de 20 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atua na recuperação asfáltica da avenida, que somente na segunda recebeu 280 toneladas de novo asfalto.

O prefeito atestou a qualidade do material usado no serviço e destacou o empenho da prefeitura em recuperar grandes corredores viários em diversos bairros da cidade. “É uma obra de fôlego e estamos mudando a geografia deste local, no que se refere ao trânsito. Todo o trabalho imprimido aqui é de primeira qualidade, como tudo que nós sempre procuramos fazer”, disse Arthur Neto.

O secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, destacou que ações em melhorias viárias também são realizadas nos bairro | Foto: Divulgação

O secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, destacou que ações em melhorias viárias também são realizadas nos bairros Coroado, Lago Azul, Tarumã-Açu, no conjunto Oswaldo Frota, da Cidade Nova, Cachoeirinha, Ponta Negra e na estrada da Vivenda Verde, no Tarumã.

“Por determinação do prefeito Arthur, quem trafega pelo igarapé do Passarinho sente a mudança. Agora, vai entrar a limpeza pública e a sinalização da via. A prefeitura está trabalhando com muita responsabilidade para trazer melhorias para a cidade”, explicou o secretário.

Para os moradores que acompanham os serviços na localidade, o grande diferencial é a qualidade, como Junior César, que afirma que o igarapé mudou. “Essa obra trouxe grande benefício para nós, moradores do Passarinho. Só de ver a qualidade do serviço e a boa vontade dos trabalhadores percebemos que é um grande começo. Tenho certeza de que toda a comunidade está feliz com os trabalhos”, disse o morador.

