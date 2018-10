Movimentação no Aeroporto de Manaus cresce 9% no Feriado de Finados

O movimento no Aeroporto Internacional de Manaus deve crescer 9% de 01 de a 05 de novembro, em virtude do Dia de Finados (02/11) | Foto: Divulgação

O movimento no Aeroporto Internacional de Manaus deve crescer 9% de 01 de a 05 de novembro, em virtude do Dia de Finados (02). São esperados mais de 36 mil de passageiros, entre operações de embarques e desembarques, cerca de 3 mil a mais que os 33.650 mil registrados no mesmo período de 2017.

Com relação ao movimento de aeronaves o aumento deve chegar a 12%. A previsão é de 321 pousos e decolagens programadas para esse ano, em 2017 esse número foi de 285 voos.

Nos demais aeroportos da INFRAERO com voos comerciais regulares os números também são positivos. A expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas embarquem e desembarquem nos principais terminais da Rede durante o feriado prolongado de Finados, o que representa um incremento de 4,1% em relação ao fluxo do ano anterior, quando cerca de 973 mil passageiros foram transportados. Já a movimentação de aeronaves deve ter alta de 3,7% com 8.889 operações de pousos e decolagens, contra os 8.575 voos comerciais registrados em 2017.

O levantamento leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas para o período e orientou ações nos terminais que vão garantir a fluidez | Foto: Divulgação

O levantamento leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas para o período e orientou ações nos terminais que vão garantir a fluidez, o conforto e a segurança de quem vai viajar de avião, com atenção especial para os dias 1º e 5, que deverão concentrar os maiores movimentos. Entre as medidas, destaca-se a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. A empresa também realizou ajustes preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros.

Os “amarelinhos”, funcionários da Infraero com colete amarelo que estampa a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”, estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões de informações da Infraero, as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes.

