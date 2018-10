Enem 2018: Confira o horário de abertura dos portões para o Amazonas

Manaus - No próximo domingo (4), ocorre a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Na primeira fase da avaliação os candidatos terão que responder questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e redigir a Redação com tema específico a ser apresentado na hora da prova.

No Amazonas, os candidatos devem ficar atentos ao horário de abertura dos portões que segue o horário oficial de Brasília. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) formulou uma programação que indica os horários do exame para o Amazonas. Confira:

Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste)

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas

Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga)

9h – Abertura dos portões

10h – Fechamento dos portões

10h30 – Início das provas

16h – Término das provas

Leia mais:

Candidatos do Enem devem ter atenção aos detalhes que eliminam

Saiba como funcionará a frota de ônibus para os dias do Enem