Mãe em Manaus procura filha que teria sido levada para garimpo

Josely teria saído por volta das 22h da casa onde mora, localizada na travessa Teófilo Dias, bairro Compensa | Foto: Divulgação

Manaus - A operadora caixa Josely Alves de Amorim, 25, está desaparecida da família em Manaus, desde a noite do dia 15 de junho deste ano.



De acordo com a mãe dela, Silvia Alves, no dia em que desapareceu Josely teria saído por volta das 22h da casa onde mora, localizada na travessa Teófilo Dias, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem da operadora, para ajudar a família a localizá-la.

Na ocasião, a operadora de caixa disse para uma tia que iria viajar para trabalhar como babá em um local não informado. Posteriormente, a família foi informada que uma mulher teria levado Josely e outras mulheres para trabalhar em um garimpo situado em outro estado.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a mãe de Josely, ligar para o número: (92) 99109-0338.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.