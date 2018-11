Cabrini apresenta palestra sobre jornalismo investigativo em Manaus

Apresentador do programa Conexão Repórter, do SBT, Roberto Cabrini, desembarca em Manaus no próximo dia 30 de novembro | Foto: Divulgação

Manaus – Apresentador do programa Conexão Repórter, do SBT, Roberto Cabrini, desembarca em Manaus no próximo dia 30 de novembro para a palestra “Não basta ter pauta. Tem que ter coragem”. Voltada a estudantes e profissionais que buscam melhor compreensão sobre o jornalismo investigativo, o colóquio será realizado no auditório do Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona Centro-Sul da capital amazonense.



Com vasta experiência no jornalismo investigativo, Cabrini é reconhecido por diversas reportagens investigativas, como em 1995, onde conseguiu provar, durante sua passagem pelo Oriente Médio, a existência de iraquianos mutilados por se recusarem a servir o exército de Saddan Hussein (1937-2006) e o uso de armas químicas na cidade curda de Halabja pelas forças do ditador.

Em 1998 denunciou um grande esquema de venda de crianças para países europeus no Sri Lanka. A reportagem foi considerada pela Anistia Internacional uma das melhores já realizadas sobre o assunto em toda história.

Em casos brasileiros, um dos destaques da carreira do jornalista está uma reportagem de 2012, onde denunciou os abusos em um hospital psiquiátrico de Sorocaba, em São Paulo, chocando a sociedade com imagens que remetiam aos campos de concentração nazista da época da Guerra Mundial.

Roberto Cabrini



Especialista em jornalismo investigativo, Roberto Cabrini é apresentador e editor-chefe do Conexão Repórter, do SBT. Com grande experiência internacional, foi correspondente em seis guerras.

O jornalista atua na profissão desde os 16 anos de idade e como repórter investigativo ganhou diversos prêmios como Esso, APCA, Líbero Badaró, Imprensa,Tim Lopes e Vladimir Herzog.

Inscrições

Para participar, basta realizar pré-inscrição no portal EM TEMPO, a partir do dia 15 de novembro. No dia da palestra, dois quilos de alimentos não perecíveis.

Serviço:

Palestra “Não basta ter pauta. Tem que ter coragem”, com Roberto Cabrini

Data: 30 de novembro de 2018, às 19h

Local: Auditório do Manaus Plaza Shopping (Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada)

Inscrições: A partir do dia 15 de novembro, no Portal Em Tempo.