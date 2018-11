Crianças e adolescentes recebem ação de saúde no Educandos

Manaus - Estudantes e professores do curso de medicina da Ufam participam de ação social, com atividades de promoção à saúde, além de jogos recreativos, em prol de crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Cidadania, no bairro de Educandos, zona Sul, no dia 6 de novembro, das 14h às 17h.

A atividade integra o conteúdo programático da disciplina Saúde Coletiva I, sobre as determinações sociais do processo saúde-doença com referência à condição de vulnerabilidade social de crianças e adolescentes na cidade de Manaus.

O intuito é contribuir com o trabalho que vem sendo realizado por assistentes sociais e outros profissionais no Instituto Cidadania e ainda possibilitar aos alunos do curso de medicina uma maior compreensão da condição social dessas crianças e adolescentes e seus reflexos na saúde.

“Teremos atendimento médico para as crianças e adolescentes e está previsto também corte de cabelo. Participarão desta ação de saúde docentes da disciplina Saúde Coletiva I e discentes do 1º período além da equipe de trabalho do Instituto Cidadania”, informa a professora Cecília Freitas, responsável pela participação da equipe da Ufam na atividade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

MPF indica à Ufam medidas de combate a agressões contra professores

Feira de oportunidades ‘Hora do Salto’ acontece em novembro em Manaus