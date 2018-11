Grave acidente em cruzamento deixa uma pessoa ferida, na Zona Norte

Manaus - Um homem ficou ferido após o veículo que estava dirigindo se chocar com outro no cruzamento do “Igarapé do Passarinho”, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O acidente aconteceu por volta das 20h, desta quinta-feira (1º), no cruzamento das avenidas Liberdade, com Roxana Bonessi. O condutor do segundo carro teve apenas escoriações.

De acordo com segundo-tenente André Souza, da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os carros, um de cor vermelha e outro de cor preta, e placas desconhecidas, ficaram bem danificados, mas as vítimas não se machucaram tanto. O condutor que ficou com ferimentos foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo.

“Aparentemente foi grave, mas a vítima lesionada não ficou tão grave. Teve escoriações, vai fazer alguns exames de praxe, porque bateu a cabeça, mas está fora de risco”, detalhou Souza.

O Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaus) foi acionado para atender a ocorrência. Não havia informações sobre o condutor do segundo veículo.

