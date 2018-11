Vídeo: Aplicativo Zona Azul é alvo de reclamações de usuários

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Com menos de um ano da implementação do Zona Azul, muitos usuários têm reclamado do sistema. Segundo os motoristas, a demora e a falta de monitores tem dificultado o pagamento da tarifa.

O sistema Zona Azul foi criado com o objetivo de melhorar o estacionamento na área central de Manaus. E mesmo com a facilidade das vagas, muitos usuários tem reclamado por causa da demora no pagamento.

Depois de estacionar, o motorista tem 15 minutos para atualizar o estacionamento. A cada cem metros há um posto de vendas de créditos, o que segundo a empresa, agiliza a vida dos motoristas.

O sistema de estacionamento rotativo foi implementado em janeiro de 2018. A partir de julho, o sistema passou a exigir o valor da taxa para os usuários a cada três horas de estacionamento nas vagas. Segundo a sede do Zona Azul, o sistema conta com o apoio de 55 monitores o dobro do estabelecido no contrato.

A princípio, deveria ter um monitor para cada cem veículos, mas segundo a empresa, cada funcionário fica responsável por 40. Mesmo assim, os motoristas continuam reclamando da demora.

Os motoristas que extrapolam o tempo permitido nas vagas, recebem advertência, mas depois de três vezes, o usuário é multado pelo MANAUSTRANS, com valores que chegam a quase R$300 reais e cinco pontos na carteira.

Para quem quer se cadastrar ou comprar créditos o site é o www.zamanaus.com.br

ou através do aplicativo "Zona Azul".

Os pagamentos podem ser feitos com dinheiro e também com cartão de crédito ou débito.

