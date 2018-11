Luto infantil: a delicada missão de explicar a morte para as crianças

O dia de finados é marcado pela reflexão sobre a vida e muita saudade. | Foto: Marcely Gomes

Manaus – O Dia de Finados é uma data para lembrar pessoas queridas que já não estão entre os seus familiares. Para muitos, o dia 2 de novembro é uma data de reflexão sobre a perenidade da vida, em que nada é eterno.

No processo de luto, uma das partes mais delicadas da perda envolve as crianças. Com explicar a elas que uma pessoa que fazia parte da sua vida, de repente deixa de existir fisicamente?

A empresária Roseane Pereira, 28 anos, conta que ficou responsável por explicar ao sobrinho a morte do pai da criança, que era pai dela. O rapaz de 28 anos faleceu no ano de 2014 em virtude de uma embolia pulmonar, deixando o menino órfão, com quatro anos de idade. “No velório o meu sobrinho estava tranquilo. Diante da situação, no primeiro momento, a mãe apenas disse que meu irmão estava dormindo. Não o levamos ao enterro”, declarou.

Pai e filho tinham juntos o hábito de jogar vídeo game, segundo Roseane. Dois dias após o enterro, a criança perguntou pelo pai. “Eu estava com ele no meu quarto. Em um momento ele olhou para mim e disse ‘tia, não consigo passar dessa fase, preciso do meu pai’. Então, eu conversei com ele. Falei que ‘o papai não vai mais voltar. Papai agora está no céu e olha por você de lá. Agora ele mora dentro do seu coraçãozinho’. Ele ficou pensativo”, relembrou.

O pequeno ainda tentando assimilar a ideia de que não teria a presença do pai, voltou a questionar a tia. “Ele ficou um tempo sem entender, calado, meio triste. ‘Mas eu não verei mais o meu papai?’ Eu expliquei a ele que, mesmo não o vendo fisicamente, sempre teria fotos e lembranças dos momentos vividos juntos. Depois disso ele passou um tempo calado. Deixou de jogar vídeo game e não gostava de tocar em assuntos relacionados ao pai”, relatou.

Palavra da Psicóloga

A psicóloga Karla Fernanda Cavalcante, especialista em psicologia clínica e psicoterapia infantil, aconselha não utilizar eufemismos do tipo ‘virou estrela no céu’ ou ‘está dormindo’, para explicar o falecimento de algum familiar ou amigo próximo da criança.

" “Os pais acham que será muito difícil para os pequenos lidarem com esse tipo de situação. Mas, eles precisam viver o luto e vão encontrar a maneira deles de vivenciar a dor da perda. Esse tipo de eufemismo não é positiva, pois elas vão imaginar inúmeras situações”. " Karla Cavalcante, Psicóloga

O diálogo direto e claro é importante para que as crianças entendam a ausência. | Foto: Marcely Gomes





Para a psicóloga, ao conversar com a criança é importante adaptar o diálogo de maneira que ela entenda. “Do ponto de vista clínico, a criança passa por quatro fases de luto. Ela vai encontrar uma maneira de externar a dor e enfrentar a situação, até chegar o dia em que conseguirá seguir em frente. Não é uma regra, varia de criança para criança. Acredito, inclusive, que em relação aos adultos, é mais fácil para os pequenos encararem o luto”, argumentou.

Por vezes os adultos não gostam de chorar ou mostrar sofrimento na frente das crianças. Questionada sobre essa situação, a psicóloga Karla respondeu que quando a criança vê algum familiar chorando, percebe não está em sofrimento sozinha. “O não falar sobre o assunto, tentando poupar os pequenos, pode ser prejudicial. É importante conversar, mostrar para a criança que ela não está sozinha, nesse contexto fúnebre”, sugeriu.

"É importante a criança perceber que ela não está passando por essa situação sozinha", aconselha psicóloga. | Foto: Marcely Gomes

Preparar para o pior

É importante preparar a criança em casos de doenças onde o enfermo está com iminência de óbito. A psicóloga ressalta que não precisa levar o pequeno todos os dias ao leito, mas, é importante que ela veja o que está acontecendo, para quando o pior acontecer, ela filtre melhor as informações. “Atendi um caso onde os familiares deixaram passar dois anos para contar a morte do pai de uma criança. Nesses dois anos, ela achou que o genitor a havia abandonado e começou a nutrir raiva por ele, ao invés de algum sentimento bom. Por isso conversar de forma direta e clara é tão importante”, complementou.

Literatura ajuda a explicar

Os livros podem ser um forte aliado aos adultos que desejam saber como explicar aos pequenos que alguém morreu. As autoras Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, debruçaram-se sobre o assunto e juntas escreveram o livro ‘Para onde vamos quando desaparecemos?’, pela editora Tordesilhas.

A autora Isabel Martins salienta que um tema tão delicado como este, precisa ser abordado. “As crianças não são todas iguais e cada uma terá os seus interesses, a suas questões, que dependem muito da fase em que se encontra, da idade e da vida que levam”, pontuou.

Leia mais:

Cemitérios de Manaus recebem celebrações no 'Dia de Finados'

De pai para filho, famílias geram renda nos cemitérios de Manaus