Carro colide com poste e atrapalha trânsito na Avenida Timbiras

Manaus - No incio da manhã desta segunda-feira (5), um motorista perdeu o controle do veículo onde estava e colidiu com um poste que está instalado nas dependências de um posto de gasolina, na Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.



O Manaustrans foi acionado às 7h, e está no local desviando o trânsito para a Avenida Governador José Lindoso. A Amazonas Energia também está no lugar para os serviços de reparo no posto.Segundo a empresa de energia, os trabalhos tem duração de 4h.

Conforme o Manaustrans a previsão é que tudo esteja normalizado no fim da manhã desta segunda-feira (5). O motorista que ocasionou o acidente não foi localizado.

