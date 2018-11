Prefeitura revitalizará Praça Elza Simões na Zona Sul de Manaus

Manaus - A mãe falecida do atual presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Elza Simões de Oliveira, terá o seu nome dado a uma nova praça pública em Manaus. A solenidade de reconhecimento foi na tarde desta segunda-feira (5), no Palácio Rio Branco, com a presença do desembargador Yedo Simões, que preside o tribunal.

O logradouro fica às margens do Igarapé do Bittencourt, entre as ruas Jonathas Pedrosa e Emílio Moreira, no Centro Histórico, Zona Sul. A proposta de homenagem é de autoria do vereador Joelson Silva (PSDB). Elza Simões faleceu há 28 anos e foi moradora do local por muitos anos, tornando-se referência por ajudar pessoas carentes.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), Josefa Chaves, informou que os trabalhos estão em fase levantamento e projeto. A praça terá uma grande mudança, fazendo implantação de equipamentos de esporte, revitalização total do paisagismo e recuperação de todas as vias de calçadas e espaço em geral.

“A obra de revitalização vai ser em um prazo bem curto. A equipe técnica já está fazendo todos os levantamentos. Ainda não tem uma data certa, mas até o final desse ano entregaremos a praça”, revelou.

O desembargador Yedo Simões revelou que a praça tem que ser sempre fiscalizada para que seja um lugar de bom convívio com pessoas de bem. “Hoje a gente tem esperança que ali será uma praça referência em Manaus. Agradeço a homenagem da Câmara Municipal e da Prefeitura de Manaus que prestam menção honrosa à minha mãe, e eu serei um dos fiscais dessa estrutura”, disse.

O prefeito Arthur Neto destacou que Elza é uma personalidade de Manaus, criou nove filhos, todos bem-sucedidos, a começar pelo desembargador Yedo Simões. “A obra será impecável, vamos fazer daquela praça um modelo. Começando pela iluminação LED, que ainda não tem. Vai ser uma obra em curto prazo de duração e muitas inovações”, completou.

