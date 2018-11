Vídeo: Comércio em Manaus aquece para as compras de Natal

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Estamos no começo do mês de novembro e o comércio já se aquece para as vendas de fim de ano. Já tem gente na correria para montar a árvore de Natal e comprar os enfeites natalinos.

É o período mais animador para os comerciantes e nas lojas a procura por enfeites natalinos já começou. Árvores de Natal têm de todos os valores, variando de R$ 5,90 a 79, um preço mais em conta. Mas quem quiser e tiver um orçamento mais alto, os preços podem ir até R$ 2,6 mil.

Em relação aos enfeites, o pisca-pisca pode custar entre R$ 8,90 e R$ 69,90. As bolas natalinas podem variar entre R$ 2,90 a R$ 29,90. Não importa se o orçamento é alto ou baixo, o importante mesmo é entrar no clima natalino. Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

