No AM, 7 motoristas são presos por embriaguez ao volante no feriado

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou a Operação Lei Seca, em Manaus, desde o feriado do Dia dos Finados. Entre a quinta-feira (1º) e o domingo (4), a fiscalização aplicou 302 autos de infração e removeu 68 veículos em situação irregular.

Nas barreiras, cinco condutores foram autuados por embriaguez ao volante após realizarem o teste do bafômetro e dois por direção perigosa. A polícia também prendeu sete pessoas por embriaguez ao volante envolvidas em acidentes pela cidade.

As barreiras da Lei Seca foram montadas, especialmente, na estrada da Ponta Negra e Avenida do Turismo, na zona oeste, na Avenida Noel Nutels, zona norte, e no Parque Dez, zona centro-sul.

Além das operações do Detran-AM, as rondas e o atendimento de ocorrências pela Polícia Militar também ajudaram na identificação de motoristas embriagados e que se envolveram em acidentes na capital.

De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito, cinco motoristas foram identificados dirigindo sob efeito de álcool e outros dois foram multados por direção perigosa, um deles tentou fugir de uma barreira de fiscalização. Além disso, outros dois adolescentes um de 14 e outro de 15 anos foram flagrados conduzindo uma motocicleta, modelo Biz, sem documentação, e só foram liberados após a apresentação do responsável.

Flagrantes por embriaguez – Segundo Boletins de Ocorrência registrados pela Polícia Civil em Distritos Integrados de Polícia da Capital, sete pessoas foram flagranteadas por embriaguez após causarem acidentes no trânsito. Na madrugada de sexta-feira (2), um homem de 41 anos foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool após colidir com uma viatura da PM no cruzamento das Ruas Duque de Caxias e Tarumã, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. Dois policiais ficaram feridos durante a colisão e foram encaminhados ao Hospital João Lúcio. A ocorrência foi registrada no 1º DIP.

Na manhã da sexta-feira (2), um homem de 24 anos se envolveu em um acidente de trânsito e colidiu com uma bomba de gasolina em um posto de combustível na Avenida Torquato Tapajós. Na ocasião, outro veículo também foi danificado. O flagrante de condução de veículo sob efeito de substância alcoólica foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia.

Na madrugada do sábado (4), um homem de 21 anos foi preso em flagrante por dirigir sob o efeito de álcool e cometer crimes de trânsito. O condutor não possui CNH e dirigia o veículo em alta velocidade quando colidiu com um poste de energia na Avenida Senador Cunha Melo, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. A ocorrência foi registrada no 19º Distrito Integrado de Polícia.

Ainda na madrugada do sábado (3), no bairro Cidade de Deus, outro condutor sob efeito de álcool se envolveu em acidente com vítima lesionada. O acusado tem 23 anos e, segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, estava visivelmente embriagado. O caso foi conduzido ao 6º DIP, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado com o flagrante de direção sob o efeito de álcool e lesão corporal grave.

Na madrugada de domingo (4), um homem de 22 anos foi preso na Avenida Autaz Mirim, no São José, dirigindo uma motocicleta completamente alcoolizado.

Na noite de domingo, um homem de 43 anos se envolveu em um acidente de trânsito no Japiim, no Conjunto 31 de Março. A população chamou a polícia através do 190. Segundo testemunhas que estavam no local, o homem teria atropelado duas pessoas. Ele foi flagranteado pela PM e o caso está registrado no 3º DIP.

Policias Militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), durante patrulhamento pela rua Continental, prenderam um homem de 44 anos envolvido em um acidente de trânsito, no bairro Armando Mentes na zona Leste de Manaus.

Segundo os policiais, eles estavam realizando patrulhamento quando se depararam com um acidente de trânsito em que o motorista bateu em três carros e invadiu uma residência.

O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia que constatou o resultado de 0,90 mg/l, sendo detido e conduzido para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Em todas as ocorrências, os condutores fizeram o teste do bafômetro comprovando a embriaguez.

