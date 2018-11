Estudante de 17 anos desaparece a caminho da casa do pai, em Manaus

Geovane é morador do bairro Cidade Nova | Foto: Divulgação

Manaus - A família do jovem Geovane Nícolas Araújo de Paula, de 17 anos, procura por ele desde a última quarta-feira (31), quando ele saiu da casa onde mora com a mãe, no residencial Viver Melhor do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, para ir até a casa do pai, no Centro, Zona Sul. No dia que desapareceu, ele vestia bermuda e camisa cinza.

Segundo a mãe dele, a costureira Karolina Araújo, de 39 anos, o filho é estudante e sempre fazia o percurso até a casa do pai nos fins de semana, porém, desta vez, por conta do feriado, optou por sair no meio da semana.

"Ele tem em torno de 1,65 de altura e pesa aproximadamente 60 kg. Notamos o desaparecimento dele na noite de quarta, quando o pai dele me ligou perguntando se ele ainda iria para a casa, e eu respondi que o Geovane havia saído por volta das 15h para ir ao encontro dele. O desaparecimento foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)", contou a mulher.

Karolina conta que na mesma noite tentou contato com o filho, por ligação, mas o telefone dele só dava desligado. Em contato com amigos, ela disse que já ouviu rumores de que o filho foi visto em determinados lugares, porém, segundo ela, não há certeza nos relatos.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Geovane, pode entrar em contato com a mãe dele por meio do número (92) 98449-5801 ou com o pai dele (92) 99310-8525 Alex de Paula. Se preferir, pode entrar em contato com a polícia nos números 190 e 181.

