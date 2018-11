Trânsito: Manaus é a sétima capital em número de jovens acidentados

Manaus - Em apenas um ano, a capital amazonense registrou 1.099 casos de acidentes de trânsito envolvendo jovens entre 18 a 34 anos, faixa etária considerada economicamente ativa, alcançando a sétima colocação entre as capitais do país. O dado foi divulgado nesta terça-feira (6) pela Seguradora Líder, administradora nacional do seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua Carga a Pessoas Transportadas ou Não).

Manaus fica atrás apenas das cidades de São Paulo, com quase 3 mil jovens acidentados, Fortaleza (1.820), Goiânia (1.785), Teresina (1.269), Rio de Janeiro (1.233) e Belo Horizonte (1.218). O ranking ainda conta com as cidades Campo Grande (1.081), Curitiba (883) e Recife (854), em 8ª, 9ª e 10ª colocações consecutivamente.

Ainda segundo a pesquisa, os jovens representaram quase 50% das 100.210 mil indenizações pagas para acidentes de trânsito no Brasil. São mais de 49 mil indenizações do seguro para a faixa etária.

Os dados são referentes aos anos de 2016 e 2017, entretanto, acidentes envolvendo jovens continuam sendo registrados na cidade. O último caso com morte aconteceu na noite desta segunda-feira (5), onde o universitário Vladimir dos Reis Baia Neto, de 21 anos, morreu após capotar várias vezes o carro e atingir uma árvore e um dente de dragão do canteiro central. O caso aconteceu na avenida Governador José Lindoso, também conhecida como avenida das Torres, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Sequelas e morte

Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que do total de jovens acidentados, 37 mil apresentaram sequelas permanentes. Um percentual de 76% das solicitações do DPVAT. Os casos de morte foram 3,5 mil.

Em Manaus, o comunicador Antônio Costa, de 32 anos, sobreviveu a um acidente de trânsito em 2016. Ele e mais um amigo voltavam de uma festa na Zona Leste de Manaus quando se envolveram em uma grave colisão. A motocicleta que ele dirigia foi atingida por um carro em alta velocidade.

"Eu e ele voltávamos da festa e nesse dia eu não bebi. O carro passou rápido do nosso lado, na avenida Cosme Ferreira, e triscou na moto. Nós dois voamos a alguns metros de distância. Eu fui salvo pelo capacete e meu amigo morreu na hora ao bater a cabeça na sarjeta", relatou.

Antônio, que sofreu uma fratura na coluna durante i acidente, disse que passou meses internado e recebeu a notícia de que não voltaria a andar. "Foi desesperador quando o médico me disse isso. Eu sabia que era fruto de um milagre ao sobreviver, mas eu pensei em todos os problemas que teria ao não voltar a andar. Pensei nos meus pais e na minha filha, que tinha 1 ano na época".

O comunicador deu entrada no seguro DPVAT e passou 12 meses fazendo tratamento. Durante este período, ele utilizava uma cadeira de rodas para se locomover. "Após muito esforço, e com a ajuda médica, eu voltei a andar. Porém, até hoje sinto dores fortes nas costas e não posso fazer esforço para não afetar a coluna", contou.

Direção perigosa

Ainda segundo a seguradora, a maioria dos jovens acidentados conduzia o veículo no momento do acidente, como foi o caso do manauara Antônio Costa. São 37.084 motoristas no total. Em seguida, aparecem os passageiros e pedestres, respectivamente, 6.479 e 5.484. A motocicleta foi o veículo responsável pela maior parte destes acidentes: mais de 41 mil indenizações pagas, ou seja, 84,6% dos casos.

Outros resultados

Entre as capitais com menos jovens envolvidos em acidentes está Vitória (144), Macapá (184), São Luís (208), Rio Branco (221) e Belém (249).

DPVAT

O DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão brasileiro – motorista, passageiro ou pedestre. O seguro oferece três perfis de coberturas: morte (R$ 13.500), invalidez permanente (até R$ 13.500) e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada de saúde (até R$ 2.700).

