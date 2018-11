Lista de aprovados para bolsa em pós-graduação de saúde é divulgada

Manaus - A primeira turma de pós-graduação em saúde pública, com ênfase em saúde da família, foi inaugurada na tarde desta terça-feira (6). A Prefeitura anunciou os 68 classificados que irão iniciar o curso no próximo dia 3 de dezembro, na sede da Escola de Serviço Público Municipal (Espi), Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

Ao todo, foram disponibilizadas 119 bolsas de até R$ 5.280, no entanto a turma fechou com a metade das vagas não sendo ocupadas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, um outro edital multiprofissional está previsto para ser publicado para preencher o restante das vagas, porém ainda não há data confirmada. Para ele, o curso foi levantado para atender as necessidades da atenção primária à saúde, em que a relação ensino-serviço-comunidade é estreitada.

As aulas serão na sede da Espi | Foto: Divulgação

"Com essa ideia, nós unimos a demanda de profissionais à carência de qualidade nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Muitos médicos, enfermeiros, entre outros, saem da faculdade com o desejo de serem grandes profissionais e esperamos contribuir tanto para a comunidade acadêmica, quanto para os usuários da saúde pública no futuro", explicou.

O modelo do curso foi copiado do município de Palmas (TO). Na capital amazonense, ele faz parte do Programa Mais Saúde Manaus e se estende em 24 meses com a carga horária de teoria e prática. Para acessar a lista com todos os aprovados, o site da Secretaria Municipal de Saúde está disponível.

Aproximadamente, 3 mil pessoas se inscreveram no processo, com pessoas de outros Estados incluindo o Maranhão e Rio de Janeiro. O curso ocorre em parceria técnica com a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e será certificado pela instituição.

